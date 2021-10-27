Поздно вечером во вторник, 26 октября, в Харькове 16-летний подросток устроил смертельное ДТП, гоняя на бешеной скорости на "Инфинити". Как пишут Телеграм-каналы, за ним уже числится минимум одно преступление.

Также харьковские паблики публикуют первое фото виновника страшной аварии.

Виновник ДТП. Фото: Телеграм

Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина, когда "Инфинити" на огромной скорости на свой красный вылетел на перекресток и врезался в Chevrolet Aveo. В результате обе машины разорвало на мелкие части и погибли два человека: водитель Chevrolet Aveo и пассажир "Инфинити". Другие пассажиры авто получили травмы.

На первом фото виновника ДТП после аварии он сидит с окровавленной головой. Однако при этом, по данным каналов, в здравом уме и самостоятельно ходит - то есть физически почти не пострадал при столкновении.

Его родители сразу после инцидента подали заявление об угоне "Инфинити".

Также Телеграм-каналы пишут, что водитель "Инфинити" в 2019 году, когда ему было 14 лет, обидел сверстницу. А когда ее 39-летняя мать и 19-летний брат девочки пришли с ним поговорить, он принялся стрелять по ним из пневматического пистолета прямо в супермаркете.

Тогда полиция не называла фамилии стрелка, а только его имя - Николай.

19-летний пострадавший родственник девочки рассказывал о происшествии так: "Я к нему подошел, и он начал мне угрожать и моей семье. Говорить, что мы никто и он засадит нас в полицию, и еще потом мы заплатим ему денег. Он говорил, что его куртка стоит больше, чем моя семья".

"Страна" нашла видео задержания 14-летнего подростка после того, как тот устроил расстрел в супермаркете. Он действительно внешне похож на фигуранта ДТП.

Полиция по поводу стрельбы в харьковском супермаркете открыла уголовное производство, но о его дальнейшем движении ничего не сообщалось.

Ранее "Страна" рассказывала первые подробности о страшной аварии на Гагарина в Первой столице.

А весной мы сообщали, что в России 14-летний подросток за рулем устроил ДТП, в котором погибли пять человек.