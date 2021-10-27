Девушка, которая общалась с 16-летним водителем Infinity, устроившим смертельную аварию в Харькове, рассказала, как он хвастался ей нарушениями и высоким статусом семьи.

"Он начал мне говорить, что разбил Порш, Форд, Додж, Кэмри, начал отправлять видео в личные сообщения, как пересекал двойную сплошную, ехал на красный на большой скорости", - рассказывает девушка.

"Любой вопрос можно решить за 100-200 долларов, у меня родители нормальные, машина есть. Ты ездишь на автовазе, не можешь себе позволить. А я езжу на дорогой машине, у нас все можно купить", - цитирует она сообщения из переписки.

Он также писал ей, что "чудил бы еще больше", если бы не условный срок за стрельбу в клубе.

"Если он выкладывал это в соцсети, почему полиция не привлекла его к ответственности?", - задается вопросом она. Также, по словам девушки (она была на месте ДТП), у спутницы Николая Харьковского разрыв селезенки и сломан таз.

"Она уже инвалид. Он хотел ее впечатлить. Впечатлил", - говорит она.

Напомним, "Страна" выяснила имя 16-летнего мажора на "Инфинити", который устроил смертельное ДТП в Харькове. Несовершеннолетнего водителя, которому родители подарили "Инфинити", зовут Николай Харьковский. Полиция сообщила о его задержании.

В ДТП погиб 58-летний водитель "Шевроле". А в реанимации врачи спасают жизнь троих пассажиров "Инфинити" - двух 19-летних парней и 16-летней девушки.

Как сообщалось, смертельное ДТП произошло в Харькове на пересечении улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель "Инфинити" пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной "Шевроле".