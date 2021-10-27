Сестра пострадавшего в смертельном ДТП в Харькове, которое произошло накануне на проспекте Гагарина, рассказала о 16-летнем мажоре Николае Харьковском, устроившем аварию. Кроме того, стало известно, кто находился в в автомобиле Infinity, за рулем которого был виновник происшествия.

Об этом пишет Newsroom.

Напомним, водитель автомобиля Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток, на котором горел красный свет, и врезался в Chevrolet Aveo, в результате чего машины разорвало на части. Водитель второй машины погиб, три пассажира "Инфинити" получили травмы.

На момент столкновения с легковушкой Chevrolet Aveo в автомобиле Infinity находился 16-летний подросток, его девушка и еще двое парней. По данным издания, 16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий сидели сзади.

Михаил в результате аварии вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации, рассказала сестра пострадавшего Мария.

По ее словам, она поговорила с братом до того, как его госпитализировали в больницу. Он рассказал, что накануне проводил время с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Последний начал хвастаться авто и сказал, что права и машину ему подарили родители. После этого компания согласилась прокатиться на Infiniti.

По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в авто, однако после ДТП его iPhone украли с места происшествия.

Отметим, что Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, девушка из бедной семьи, ее родители не могут оплачивать лечение.

Также сестра пострадавшего добавила, по словам Николая, его "отмажут" родители и он не понесет наказание за смертельную аварию. При этом она добавила, что водитель Infinity Николай Харьковский отделался лишь швом на голове. Здоровьем и состоянием пострадавших он никак не интересовался

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – рассказала Мария.

Напомним, ранее мы публиковали фото 16-летнего мажора, устроившего смертельное ДТП в Харькове.

Также рассказывали, что несовершеннолетнему водителю грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Напомним, что водитель Chevrolet Aveo и пассажир "Инфинити". Другие пассажиры авто находятся в больнице.