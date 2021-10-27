Дочь погибшего в кровавом ДТП в Харькове 58-летнего водителя "Шевроле" ищет хорошего адвоката и просит свидетелей аварии связаться с ней.

"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу вас, объявитесь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас", - сказала девушка на опубликованном видео.

Напомним, "Страна" выяснила имя 16-летнего мажора на "Инфинити", который устроил смертельное ДТП в Харькове. Несовершеннолетнего водителя, которому родители подарили "Инфинити", зовут Николай Харьковский. Полиция сообщила о его задержании.

В реанимации врачи спасают жизнь троих пассажиров "Инфинити" - двух 19-летних парней и 16-летней девушки.

Как сообщалось, смертельное ДТП произошло в Харькове на пересечении улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель "Инфинити" пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной "Шевроле".