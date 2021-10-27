В Харькове произошло еще одно резонансное ДТП с участием "мажора".

16-летний водитель Infiniti, разогнавшись по проспекту Гагарина, вылетел на перекресток на красный свет. В результате один человек погиб.

Как выяснилось, автомобиль родители купили виновнику ДТП на днях. Он ездил на нем без прав, поскольку не мог получить их по возрасту.

Интересно, что это не первая такая резонансная авария, которая случается в первой столице. Четыре года назад студентка из влиятельной семьи Елена Зайцева убила на своем "Лексусе" шесть жителей города.

Собрали все подробности нового происшествия.

Машины разорвало на части. Как произошло ДТП

Смертельное ДТП произошло вечером 26 октября на проспекте Гагарина. Около 20:40 водитель автомобиля Infiniti на огромной скорости вылетел на перекресток с улицы Одесской, когда горел красный свет. Видео момент аварии опубликовал YouTube-канал Нацполиции.

Кроссовер врезался в Chevrolet Aveo, в результате чего машины буквально разорвало на части.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получили травмы. В салоне были двое парней и девушка.

Водитель Infiniti получил амбулаторную помощь и ушел домой. Харьковские паблики опубликовали его фото после ДТП. Им оказался довольно молодой парень, о котором мы расскажем ниже.

Водитель Infiniti после ДТП

Утром 27 октября полиция сообщила, что задержала 16-летнего водителя "японца".

Что известно о водителе

"Страна" выяснила имя виновника аварии в Харькове. Источник в МВД сообщил, что водителя зовут Николай Михайлович Харьковский, 2005 года рождения. То есть ему 16 лет, значит он ездил без прав (категория B выдается лишь с 18 лет).

"Машину, на которой он гонял по городу на бешеной скорости и на красный свет, обеспеченные родители купили ему буквально на днях", - сообщил источник.

Отец Николая - торговец мясом, а мама жила в Австралии.

Харьковские Телеграм-каналы пишут, что водитель - известный в городе мажор, который любит гонять на бешеной скорости, а когда его останавливают полицейские, он говорит им: "Можете развернуться и идти на х@й".

"Харьков. Салтовка" опубликовал скрины переписки с виновником ДТП, которые прислала подписчица. Там он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было.

Скриншот ХС.Харьков

Пару лет назад, виновник ДТП стал фигурантом громкого скандала.

Телеграм-каналы тогда написали, что он обижал 14-летнюю сверстницу. А когда ее 39-летняя мать и 19-летний брат пришли с ним поговорить, он стал стрелять по ним из пневматического пистолета. Причем это произошло в супермаркете. Тогда полиция назвала только имя стрелка - Николай. Было открыто уголовное производство, но о его дальнейшем движении ничего не сообщалось.

19-летний пострадавший позже рассказал, что обидчик его сестры угрожал, говорил, что "его куртка стоит больше, чем моя семья", обещал устроить проблемы с полицией.

На видео задержания после стрельбы в супермаркете 14-летний подросток действительно похож на фигуранта вчерашнего ДТП.

Что известно о жертвах ДТП

Сын погибшего 58-водителя "Шевроле" Артем рассказал, что отец был опытным и внимательным водителем. Он сказал, что надеется, что виновника аварии накажут.

"Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было плевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", - сообщил сын погибшего.

Погибший в харьковском ДТП

Дочь погибшего Анастасия сообщила, что ищет опытного адвоката, который поможет наказать виновника ДТП. Она записала видеообращение.

Она рассказала, что в семье планировали отметить радостную и долгожданную дату, а в итоге они приехали к папе в морг. "Мой папа лежит в морге только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность", – сказала дочь погибшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya🖤 (@anastasiyanosova_8128)

В салоне Infiniti находились трое пассажиров. Все они получили травмы. Как пишет харьковский ресурс Newsroom, на переднем сиденье находилась 16-летняя девушка водителя Лиза. Сзади сидели 20-летний Михаил и 19-летний Валерий.

Одного пассажира увезли без сознания. Видимо речь идет о 20-летнем Михаиле, который от удара вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб. Он находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей. Второй пассажир также был без сознания, а потом пришел в себя на месте ДТП.

Лиза находится в реанимации. Очевидцы рассказали, что она была в шоковом состоянии, плакала и говорила о боли в животе.

Девушка из бедной семьи и ее родители не могут оплатить лечение, но родители водителя Infinity не связывалась с близкими пострадавшей и не предлагала помощь.

Да и сам Николай Харьковский состоянием пострадавших никак не интересовался.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х@й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – рассказала Мария.

По ее словам, Николай на месте происшествия говорил, что его мать связана с прокуратурой, а отец - "мясной олигарх".

"Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.

Харьков - столица "мажорных" ДТП?

Самая резонансная в Украине авария с участием "мажоров" произошла тоже в Харькове.

18 октября 2017 года Lexus, за рулем которого ехала студентка-третьекурсница Елена Зайцева, на огромной скорости протаранил Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар, где убил шестерых пешеходов.

Зайцева оказалась родственницей влиятельных в городе и области людей. Выяснилось, что у нее постоянно было уже много штрафов за нарушения ПДД. Но от приговора ее это не спасло: в 2019 году ей дали десять лет колонии.

Аналогичный срок получил водитель "Туарега" Геннадий Дронов, которого признали виновным тоже - он выехал на желтый знак светофора, не дождавшись переключения на зеленый. Но главное - не убедился, что проезд через перекресток безопасен. После чего в него влетел "Лексус" Зайцевой, которая вообще ехала на красный свет.

Иными словами, даже с учетом превышения скорости Зайцевой - если бы не нарушил Дронов, трагедии с массовой гибелью людей скорее всего не было бы. Поэтому ему и дали срок.