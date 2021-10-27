Сестра одного из пассажиров автомобиля "Инфинити", который 26 октября спровоцировал кровавое ДТП в Харькове, заявила, что 16-летний Николай Харьковский перед аварией ехал на скорости 240 км/час.

Об этом она рассказала на странице в Instagram.

По словам Марии Кожокиной, ее младший брат Миша случайно оказался в одной машине с виновником ДТП Николаем Харьковским. 16-летний подросток гнал по Харькову на скорости 240 км/час.

Кроме того, Мария Кожокина утверждает, что судя по геолокации телефона, сейчас он находится в психбольнице.

"Говорят, что Колю задержали, но где же он? Геолокация его телефона высвечивается в психиатрической больнице. Получится ли у этого ублюдка подкосить под дурака или купить диагноз? Что только не делают родители ради своего конченного ребенка!", - возмущается сестра пострадавшего в аварии.

Кроме того, "Страна" выяснила имя девушки виновника аварии, которая также пострадала в этом ДТП. Девушку Николая зовут Елизавета Дусик. Через Instagram она просит помочь ей деньгами.

Вчера ей уже сделали одну операцию на животе, но требуется еще одна - на ноге. На операцию нужно 15 тысяч гривен, уже собрано 6 тысяч.

Напомним, 16-летнему мажору, который спровоцировал жуткое смертельное ДТП в Харькове, уже вручили подозрение.

Отметим, что авария произошла 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове. Автомобиль "Инфинити" под управлением 16-летнего Николая Харьковского ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "Шевроле Авео". В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.