Николая Харьковского, виновника смертельного ДТП в Харькове, 16-летнего выходца из обеспеченной семьи со связями, задержали. Также ему официально сообщили о подозрении.

Об этом уведомила в Фейсбуке пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры мажору предъявили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения во время управления транспортного средства, повлекшим смерть человека.

Правоохранители задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Инфинити". Последний мчал на красный сигнал светофора, за рулем находился 16-летний водитель. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах аварии, безобразном поведении ее виновника и его предыдущих "подвигах".

Мы также приводили первый комментарий его отца, мясного олигарха Харькова.