Сегодня, 27 октября, харьковские полицейские дали брифинг о смертельном ДТП в Харькове, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский. Несмотря на то, что отец виновника ДТП называет произошедшую аварию "спланированной акцией", его сына посадили в СИЗО. В лечебной помощи он не нуждается.

Приводим ключевые моменты, которые стали известны о 16-летнем Николае Харьковском после брифинга полиции.

В полиции рассказали, что водителя Инфинити 2005 года рождения как виновника ДТП (он ехал с превышением скорости на красный свет) задержали, и он помещен в изолятор временного содержания. В госпитализации он не нуждается.

"18.09 этого гражданина останавливал экипаж полиции и он привлекался к админотственности. Было составлено два протокола, их будет рассматривать суд", - сообщили в полиции.

Следователи отказались говорить, по какой причине оформлялись админпротоколы, ссылаясь на тайну следствия.

Автомобиль, который попал в ДТП, зарегистрирован на мать водителя. Удостоверения водителя задержанный подросток не получал. На вопрос, значит ли это, что молодой человек ездил без прав, полицейский тихо ответил: "Так".

Кроме того, правоохранители сообщили, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности, и есть приговор суда. В июне этого года он был осужден за причинение телесных повреждений средней тяжести к двум годам лишения свободы с применением ст.75 КУ - условным отбыванием срока на 1 год. Вероятно, речь идет о стрельбе двухлетней давности, о которой писала "Страна".

Прокуратура и следствие будет настаивать на содержании молодого человека под стражей, поскольку он находится под условным наказанием. О подозрении ему планируют сообщить завтра.

Напомним также, что устроивший смертельное ДТП 16-летний мажор на "Инфинити" бравировал условным сроком за стрельбу в клубе.