Защита 16-летнего мажора Николая Харьковского, устроившего в Первой столице смертельное ДТП 26 декабря, намерена переложить его вину на других. Если кто-то из двоих парней, находившихся с Харьковским в Infinity во время аварии умрет, его будут выставлять главным виновником.

Об этом сообщил в Инстаграм харьковский блогер Стас Жадан.

Блогер опубликовал сторис девушки, чей 19-летний брат Михаил находился в авто с Николаем.

"Ребята пострадавшие, Миша и Валера, в тяжелом состоянии лежат в больнице. Девочку (девушку Харьковского Лизу - Ред.) завтра будут оперировать, переводить в другую больницу. Нужны финансовые средства, чтобы помочь девочке с операцией. Николай и его родственники не выходили на связь с родителями Миши и Валеры. Девочку просил Коля дать ложные показания", - сказала сестра.

"Суть в том, что если кто-то из ребят погибнет, на него попытаются спихнуть всю вину", - пояснил Жадан. И добавил: его информатор в Нацполиции заверил, что этому не бывать.

Ранее "Страна" приводила обстоятельства ДТП и подробно рассказывала о его виновнике - мажоре Харьковском.

Мы также сообщали, что дочь погибшего в ДТП 58-летнего мужчины ищет адвоката, чтобы не дать мажору уйти от ответственности.