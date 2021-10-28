Сегодня в Харькове отправили под стражу Николая Харьковского - "мажора", который за рулем "Инфинити" убил водителя другой машины. Парня взяли под стражу без права внесения залога.

Это произошло во многом потому, что весь вчерашний день СМИ публиковали новые шокирующие подробности - как самого ДТП, так и биографии 16-летнего водителя, у которого даже не было прав. А вел он себя откровенно по-хамски даже после того, как стало понятно, что умер человек.

Очевидно, что такое поведение не могло сформироваться в одночасье - за ним стояла целая история безнаказанных проступков. И новые факты о Николае Харьковском это подтверждают.

Собрали все, что стало известно об этой истории за последние сутки.

Что случилось на улице Одесской

Авария, о подробностях которой "Страна" писала накануне, произошла на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской 26 октября в 20:40. Уже во время первоначального осмотра места аварии полицейские установили следующие данные:

"Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и допустил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим стоящим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля марки Infiniti были доставлены в местную больницу", - сказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области управления Сергей Чиж.

Вот момент этой аварии. Видно, что "Инфинити" несся на очень высокой скорости.

Признаков опьянения у водителей не было. Но были другие признаки.

Как вспоминали родственники погибшего водителя "Шевроле" - после аварии он вел себя нагло и кричал полиции: "Да пошли вы все на х@й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – рассказала дочь погибшего мужчины Анастасия, которая ехала в том "Шевроле" (ее сестра Лиза попала в больницу и находится в реанимации).

Погибшим в ДТП оказался 58-летний мужчина, у которого, помимо дочерей, остались внуки.

Но вернемся к мажору. Парня 2005 года рождения отправили сначала в больницу, а потом в изолятор временного содержания - дожидаться суда.

Как стало известно сегодня во время заседания - он из больницы звонил в полицию и, изменив голос, заявил об угоне "Инфинити". То есть пытался сделать вид, что его в салоне автомобиля не было. За это полиция открыла еще одно уголовное дело - по статье "ложное сообщение о преступлении".

Основная же статья, которую ему вменили - 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Наказываются лишением свободы сроком до восьми лет.

Линию на то, что "это не я" Харьковский продолжил и сегодня в суде. Адвокат рассказала, что он не помнит, был ли за рулем, поскольку сильно ударился головой. Но это не помогло: парня отправили за решетку, хотя он и обещал не уклоняться от следствия.

Прокуратура же со своей стороны заявляет, что есть доказательства того, что за рулем "Инфинити" сидел именно Николай. Его авто двигалось со скоростью 180 км/ч.

"У органов следствия есть информация и доказательства того, что именно подозреваемый находился на момент совершения ДТП за рулем. То есть позиция стороны защиты, возможно это не он находился рулем это их позиция. У нас есть доказательства и в дальнейшем уже во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать свою позицию", - сообщил на брифинге представитель Харьковской обласной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Кто вместе с Харьковским гнал на "Инфинити"?

Вместе с Колей в автомобиле находились трое: по данным СМИ, это Валерий Андреевич Карякин, Елизавета Юрьевна Дусик 01.10.2005 г.р. и Михаил Игоревич Баранов 15.03.2002 г.р. Они в больнице. И, по некоторым данным, уже публикуют в инстаграме призывы присылать им деньги на лечение.

Когда они были в машине, они явно одобряли, что происходит.

В сети появилось видео, снятое в салоне Infiniti. За считанные минуты до кровавого ДТП авто ехало на скорости под 200 км/ч, игнорируя светофоры и пешеходные переходы.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит Харьковский и машина начинает очень быстро разгоняться. После Николай сообщил о преодолении отметки в 180 км/ч и приближении к "красному" светофору.

При этом на другой части видео можно увидеть, что машину, которая несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другое авто. На что Николай Харьковский говорит: "Я чуть ее не зах@ярил".

"Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали", - говорит водитель.

Автомобиль, на котором Николай Харьковский попал в ДТП, зарегистрирован на его мать и поставлен на учет за несколько дней до аварии - 19 октября 2021 года. В суде адвокат говорила, что мама накануне просила отца забрать машину из СТО. Забирать ее ходил и 16-летний Коля.

Отец виновника ДТП Михаил Харьковский называл произошедшую аварию "спланированной акцией" и продвигал версию о том, что его сын не находился за рулем в момент столкновения.

"Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - сказал Михаил Харьковский.

По словам Харьковского, вся информация в информационной среде направлена на то, чтобы "сделать из Коли преступника".

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, Харьковский-старший отказался отвечать. В комментарии "Стране" Михаил Харьковский заявил, что не подавал заявление об угоне автомобиля "Инфинити". "Насчет угнанной машины - это все вранье. Никаких заявлений мы не подавали. Больше никаких комментариев я давать не буду", - сказал "Стране" Михаил.

На прямой вопрос "Страны", был ли за рулем "Инфинити" его сын, Михаил отвечать отказался и бросил трубку. При этом сегодня он явился в суд по аресту Коли.

Хвастал оружием, посылал полицию. Что известно о мажоре

О родителях Николая известно немного. Сам он говорит, что его отец занимается торговлей мясом, а мать - живет за границей. Судя по сообщениям из СМИ, семью материально обеспечивает именно она, будучи в разводе с отцом.

И, видимо, обеспечивает неплохо.

Как пишут харьковские Телеграм-каналы, Коля Харьковский - известный в городе мажор, он любит гонять на бешеной скорости, а когда его останавливают полицейские, он говорит им: "Можете развернуться и идти на х@й".

По данным, портала "Харьков. Салтовка" Харьковский писал, что не раз сбивал людей и ему за это ничего не было: "Бля, девочка не ля лякай много, то много знакомых в больницах. Жизнь только себе испортишь. Я таких как ты на машине проезжал не один раз. Спокойно гуляю", - говорится в слитой в сеть переписке, где Харьковский кому-то угрожает.

В соцсетях юноша публиковал неоднозначные снимки, в том числе и оружия.

Во время брифинга полицейские раскрыли еще некоторые подробности из биографии задержанного.

Еще 18 сентября Харьковского останавливал экипаж полиции и он привлекался к административной ответственности. Было составлено два протокола, их также рассмотрят в суде.

В июне 2021 года подросток привлекался к уголовной ответственности и был осужден за причинение телесных повреждений средней тяжести к 2 годам лишения свободы с применением ст.75 КУ - условным отбыванием срока на 1 год. Речь идет о стрельбе двухлетней давности, о которой писала "Страна": мажор открыл огонь из пневматического оружия.

Также появляются и другие достаточно интересные подробности бэкграунда Харьковского. Их публикуют в сети те, кто знал Николая лично.

Так, в общении с девушками Николай хвастался своими нарушениями и высоким статусом семьи. "Он начал мне говорить, что разбил Порш, Форд, Додж, Кэмри, начал отправлять видео в личные сообщения, как пересекал двойную сплошную, ехал на красный на большой скорости", - рассказала его знакомая по переписке.

"Любой вопрос можно решить за 100-200 долларов, у меня родители нормальные, машина есть. Ты ездишь на автовазе, не можешь себе позволить. А я езжу на дорогой машине, у нас все можно купить", - писал он ей.

Он также признавался, что "чудил бы еще больше", если бы не условный срок за стрельбу в клубе.

В соцсети также появилось видео, как он дарит другу на день рождения пистолет и со стаканом алкоголя в руке произносит матерный тост.

"Пацаны! Сегодня мы собрались, бл@дь, не просто так. Сегодня, нах@й, день рождения, еб@ть, у нашего любимого, с@ка, Марка, бл@дь. Мы знаем, что жизнь - это, с@ка, еб@ная х@йня. И возможно, бл@дь, мы иногда не будем рядом. Так вот, еб@ть: сегодня у тебя появится такой друг, который будет с тобой всегда, бл@дь, братан. Понимаешь, бл@дь? Заряжай, х@ярь!" - произносит Харьковский и передает имениннику пистолет.