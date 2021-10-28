Защита 16-летнего мажора Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября, будет просить отпустить его из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Более того, по словам адвоката подростка, сам он не помнит, был ли он за рулем в момент аварии.

Об этом адвокат Инна Данилова рассказала в комментарии журналистам.

"Он вышел из автомобиля и у него была разбита голова. Понятное дело, что он перенес шок... Его отвезли в 4-ю неотложку. Врачи ему приклеили ватку, ему рану никто не зашил. Она открытая там рана - дырка. Приклеили ватку, обмотали бинтиком и отправили на Ивана Камышева, в изолятор временного содержания. Запретили даже передать анальгин от головной боли. Когда я приехала, у него есть такие моменты, что он половину из-за шока не помнит", - рассказала адвокат подозреваемого.

Также она заявила, что пока не может рассказать, какие показания будет давать Николай Харьковский, поскольку, по ее утверждению, для нее это непредсказуемо.

"Но он говорит: силу удара я помню... Он говорит, что если действительно я был за рулем - я несу полную ответственность", - ответила адвокат на вопрос о том, признает ли ее подзащитный, что он был за рулем.

Вместе с тем, ранее "Страна" публиковала видео из салона "Инфинити" перед столкновением, Харьковский гнал 200 км/ч и видел "красный" светофор.

Также мы сообщали, что сегодня суд изберет меру пресечения 16-летнему виновнику смертельного ДТП в Харькове.