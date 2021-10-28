В сети появилось видео, снятое в салоне автомобиля Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, устроивший смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове. За считанные минуты до ДТП авто ехало на скорости 200 километров в час и игнорировало красные светофоры и переходы на дорогах.

Соответствующие кадры опубликованы утром в четверг, 28 октября.

На видео слышно, как разговаривает Николай Харьковский. Разговор сопровождается нецензурной лексикой.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит он и машина начинает очень быстро разгоняться. После Николай сообщил о преодолении отметки в 180 км/ч и приближении к "красному" светофору.

При этом на другой части видео можно увидеть, что машину, которая несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другое авто. На что Николай Харьковский говорит: "Я чуть ее не зах@ярил".

"Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали", - говорит водитель, на что получает одобрительный ответ от девушки.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала подробно, что известно о кровавом ДТП, которое устроил Николай Харьковский.

Также мы рассказывали, что сегодня состоится суд по избранию меры пресечения для виновника харьковского ДТП.