В полиции заявили, что Николай Харьковский, виновник смертельной аварии в Харькове, 16-летний выходец из обеспеченной семьи, которому накануне вручили подозрение, молчит на допросе.

Об этом сообщил заместитель начальник полиции Харьковской области Сергей Чиж в эфире телеканала "Дом".

"На сегодняшний день задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать", - сказал Чиж.

Он предположил, что так вести себя таким образом ему посоветовал его адвокат.

При этом Чиж заявил, что "доказательств вины подростка достаточно".

Как писала "Страна", смертельная авария произошла в ночь с 26 на 27 октября.

По информации полиции, именно Николай Харьковский был за рулем Infiniti, который на большой скорости проехал на красный свет по проспекту Гагарина и столкнулся с движущимся с улицы Одесской Chevrolet. 58-летний водитель второй авто скончался на месте аварии.

Вместе с Николаем Харьковским в машине находилось еще несколько пассажиров, в том числе 16-летняя девушка. Все они с травмами разной степени тяжести находятся в больнице.

Днем ранее 16-летнему подростку вручили подозрение. Сегодня состоится суд по избранию ему меры пресечения.