Сегодня, 28 октября, 16-летнему подростку Николаю Харьковскому, который был за рулем Infiniti, вылетел на красный свет и устроил смертельную аварию в Харькове, суд будет избирать меру пресечения.

Такой информацией располагает "Страна". Наше издание будет отслеживать процесс.

Днем ранее подростку вручили вручили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения во время управления транспортного средства, повлекшим смерть человека.

В настоящее время 16-летний парень находится в СИЗО после задержания. При этом, как ранее сообщалось, он ничего не говорит на допросе.

Напомним, страшная авария произошла вечером во вторник, 26 октября, в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове.

Авто "Инфинити", за рулем которого и был Николай Харьковский, мчал на красный сигнал светофора, после чего на бешенной скорости врезался в машину "Шевроле Авео".

В результате полученных травм водитель последней авто погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Они находятся в реанимации.

Тем временем, отец харьковского мажора считает, что его сына неоправданно делают виновным.

"Страна" будет следить за избранием меры пресечения Николю Харьковскому в обновляемом материале.