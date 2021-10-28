Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем "Инфинити" спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности. По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, правоохранители дадут юридическую оценку их действиям, передает РБК-Украина.

В прокуратуре уточняют, что автомобиль, на котором без водительского удостоверения гонял 16-летний подросток, был приобретен родителями и использовался несовершеннолетним сыном при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, не допустить", - заявил Чубенко.

По его словам, родителей несовершеннолетнего водителя уже допросили. На них можно не только составить административный протокол за невыполнение родительских обязанностей, но и привлечь к уголовной ответственности, поскольку действия их сына повлекли за собой смерть человека.

К слову, отец мажора - Михаил Харьковский сегодня пришел в суд, где избирали меру пресечения его сыну. А вот матери не было. Как сообщают, она живет в Германии и приедет в Харьков только на следующей неделе.

Напомним, суд взял под стражу без права залога 16-летнего мажора на "Инфинити". "Страна" следила за заседание онлайн.

Также мы сообщали, что Николай Харьковский забыл, был ли он за рулем. Адвокат хочет перевести его из СИЗО домой.