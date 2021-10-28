В четверг, 28 октября, суд выбрал для Николая Харьковского, который устроил 26 октября смертельное ДТП, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе без права внесения залога.

Напомним, 16-летний Николай Харьковский 26 октября ехал за рулем Infiniti и вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости.

В результате погиб человек и серьезно пострадали пассажиры Infiniti. "Страна" публиковала видео из салона автомобиля перед произошедшей аварией, Николай игнорировал пешеходные переходы и красный свет на светофорах и превышал скорость.

Также сообщалось, что адвокат Харьковского просил отпустить его из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Он утверждал, что подросток не помнит, был ли он за рулем в момент аварии.

Ранее мы писали, что защита Харьковского собирается переложить ответственность за смертельное дорожно-транспортное происшествие на пассажиров Infiniti. Если кто-то из двух парней, который пострадали во время аварии и сейчас находятся в больнице, умрет, то защита попытается переложить ответственность на него.