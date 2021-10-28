По информации следствия, 16-летний Николай Харьковский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября, после аварии позвонил в полицию и сообщил об угоне спровоцировавшего роковое столкновение автомобиля Infinity.

Об этом представитель прокуратуры заявил в ходе заседания суда по избранию Харьковскому меры пресечения.

Так, в полицию, по информации прокуратуры, Харьковский позвонил после ДТП, когда он был в туалете медучреждения. Он заявил об угоне машины, чтобы отвести от себя подозрение. По этому факту правоохранители 27 октября открыли уголовное производство по статье 383 УК Украины ("заведомо ложное сообщение о совершении преступления").

Напомним, 28 октября суд в Харькове избрал меру пресечения Николаю Харьковскому, "Страна" следила за заседанием в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что суд взял Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП, под стражу без права залога.

Кроме того, мы писали о том, что мажор Николай Харьковский забыл, был ли он за рулем машины "Инфинити" во время смертельной аварии.