Мажор Николай Харьковский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября, в качестве меры пресечения хотел бы получить домашний арест.

Его адвокат Инна Данилова утверждает, что подростку нужно вылечить травму головы, поэтому он не может находиться в СИЗО.

Об этом защитница подозреваемого заявила в ходе судебного заседания.

Адвокат рассказала, что отец Николая Харьковского - рубщик мяса, а его мать находится в Германии. Машину, на которой было совершено ДТП, она купила себе неделю назад, попросив мужа забрать ее из СТО. С ним был и сам подросток.

Прокурор требует взять Николая Харьковского под стражу без права выйти под залог. Адвокат говорит, что у подозреваемого - травма головы, которую не дали вылечить. Поэтому просит любую меру пресечения, кроме тюрьмы.

"Хочу попросить у всех прощения, что произошла данная ситуация. Я не хотел, чтобы так случилось, полностью приношу свои извинения. Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от ответственности", - заявил Николай Харьковский в ходе судебного заседания.

Напомним, мы также писали о том, что, по словам адвоката Даниловой, мажор Николай Харьковский забыл, был ли он за рулем.

"Страна" в онлайн-репортаже следит за тем, как суд избирает меру пресечения Николаю Харьковскому.