Сегодня в Харькове избрали меру пресечения Николаю Харьковскому - 16-летнему "мажору", который устроил смертельное ДТП 26 октября.

Николай ехал с огромной скоростью и без прав на своей "Инфинити". Его машина на перекрестке протаранила "Шевроле", в котором погиб мужчина и отец семейства.

Позже выяснилось, что Харьковский уже попадался полиции и за езду без прав, и за более серьезные нарушения: например, он стрелял в людей из пневматического пистолета в супермаркете.

При этом он оставался на свободе, что связывают с влиятельными родителями.

"Страна" следит за ходом заседания. Материал обновляется.

11:36 Судя по тому, что мажора Колю Харьковского взяли под стражу без права выйти под залог - его версии пока никто не верит.

Накануне суда адвокат утверждала, что из-за травмы Николай не помнит, он ли был за рулем злополучной "Инфинити".

"Он вышел из автомобиля, у него была разбита голова. Понятно, что он перенес шок. Я его не оправдываю, не защищаю, я рассказываю, как складывается общественное мнение по отношению к нему. Его отвезли в четвертую неотложку, врачи ему приклеили ватку, ему рану никто не зашил. Приклеили ватку, ему рану никто не зашил. Она открытая, там дырка. Прикрыли ваткой, обмотали бинтиком, отправили в ИВС. Запретили даже передать анальгин. У него есть такие моменты, что он находится в шоковом состоянии и половину не помнит. Я не могу пока рассказать вам показания, которые он будет говорить, это непредсказуемое действие для меня. Но он говорит, что помнит силу удара, помнит, что был удар".

На вопрос, признает ли он, что был за рулем, адвокат передает слова Харьковского так: "если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность".

11:28 Появилось видео отца Коли. Он пришел в суд.

11:26 Харьковского взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток.

11:22 Суд удалился для принятия решения.

11:15 Во время суда стало известно, что на Николая завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение: из туалета больницы он звонил в полицию и заявил об угоне "Инфинити", на которой он убил человека.

"Также установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity. Преследовал цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По данному факту 27 октября следователи ГУ НП в Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", - заявил прокурор на заседании суда.

11:13 Записали мини-выступление Николая Харьковского в суде. Сейчас он - само смирение, хотя сразу после аварии, как говорят очевидцы, "куражился" и хвалился, что его "отмажут".

11:09 Накануне суда адвокат заявляла, что Харьковский не помнит, был ли он за рулем, но если выяснится, что был - то готов понести наказание.

11:05 Прокурор повторил свое ходатайство. Адвокат просит либо посадить Харьковского под круглосуточных домашний арест, либо дать возможность выйти под залог.

10:57 Судья изучает документы и сверяет данные, задает Харьковскому уточняющие вопросы - слышно плохо, но спрашивает что-то о постановлении суда. Видимо, по его предыдущим административным нарушениям.

10:55 Взял слово и сам Николай. Говорит, что сожалеет о случившемся и "никогда раньше не скрывался от следствия".

10:52 Адвокат говорит, что у подзащитного проблемы со здоровьем после ДТП, у него травма головы, которую никто не лечил. И в изоляторе ему не дают лекарства, даже не позволяют передать анальгин. Поэтому просит избрать любую меру, кроме тюрьмы.

10:51 Обвинение требует взять Николая под стражу без права выйти под залог.

10:40 Прокурор зачитывает подозрение Харьковскому. Говорит, что машина Николая должна была дать преимущество автомобилю "Шевроле", который он протаранил.

10:38 Адвокат говорит, что отец Коли - рубщик мяса, а мать находится в Германии.

Машину, на которой было совершено ДТП, купила себе неделю назад, попросив мужа забрать ее из СТО. С ним был и Коля.

Сам говорит, что не помнит, был ли за рулем.