В связи с минувшей годовщиной страшного ДТП в Харькове 18 октября 2017 года журналисты рассказывают о судьбе его виновницы Елены Зайцевой, убившей на автомобиле шестерых человек.

Недавно "Страна" приводила рассказ сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы, как Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 Днепропетровской области.

2 ноября издание "Обозреватель" привело рассказ сотрудницы центра Инны Мицюк об условиях содержания в нем заключенных.

По словам Мицюк, в исправительном центре отбывают наказание 96 женщин. Есть два режима: лишение свободы и ограничение свободы. Осужденные, отбывающие срок по разным режимам, не пересекаются друг с другом.

Условия содержания

Зайцева живет в секторе минимального уровня безопасности для приговоренных к лишению свободы. Это сектор с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для еды и душевой.

Свободно передвигаться осужденные в этой части могут только по дворику, а вообще их сопровождают младшие инспекторы: на работу, в баню, на обед и так далее.

Зайцева во дворике исправительного центра летом 2020 года

Сейчас в этом секторе отбывают наказание 12 человек, 11 из которых, как и Зайцева, – за ДТП.

Если осужденным к ограничению свободы по закону разрешены телефоны, то тем, кто находится в секторе с Зайцевой, это запрещено. Поэтому все 12 женщин ходят на переговоры в дежурную часть, под наблюдение администрации. Также им разрешают пользоваться интернетом: они могут общаться по Skype с родственниками.

Женщины также посещают общедоступные сайты, например, новостные ресурсы. В центре запрещены порноресурсы и некоторые другие сайты, включая социальные сети.

В интернет-классе есть один компьютер, поэтому 12 осужденных разбили на две группы по шесть человек: пока первая группа пользуется интернетом, вторая тем временем звонит по телефону родственникам. На следующий день – наоборот.

Заработки в заключении

Зайцева и еще одна молодая женщина работают на участке украинской вышивки. Центр славится вышитыми изделиями, их даже у него заказывают.

В исправительном центре приговоренные к ограничению свободы должны работать, а лишенные свободы могут от работы отказаться. Но кроме двух пенсионерок, все обитатели сектора Зайцевой выходят на работу – это 10 человек. Среди них есть недавно поступившая женщина пенсионного возраста, которой не хватает трудового стажа, поэтому она изъявила желание работать.

Из заработной платы осужденных вычитаются средства на содержание потерпевших.

Осужденные трудятся не на ставке, они имеют сдельную оплату труда.

Из их зарплаты также удерживают подоходный налог, военный сбор, расходы на питание, коммунально-бытовые условия. Например, трехразовое питание в исправительном центре стоит 30-35 гривен в день. Коммуналка летом обходится примерно 240 гривен, зимой - в полторы тысячи, а то и 1800 гривен.

Следовательно, практически вся зарплата осужденного идет на эти выплаты. Поэтому пострадавшим Зайцева выплачивает совсем крохотные суммы (мать одного из погибших в ДТП рассказывала, что получает от Зайцевой по 30-40 гривен в месяц).

Личные отношения

На короткие свидания к Зайцевой, как и другим осужденным, приезжают родственники. У нее несколько раз была бабушка, но в основном ездит мать.

Особой дружбы Зайцева ни с кем не водит, да и таких отношений в местах лишения свободы не бывает.

Осужденных не воспринимают виновницу ДТП как мажорку, так как сами сидят за аналогичные преступления.

Лечение

Близкие могут передавать заключенным медикаменты, но держать их при себе осужденные не имеют права. Лекарства хранятся в медпункте, их выдают при необходимости, фиксируя все действия в журнале. У каждого осужденного есть свой подписанный пакет с описанием лекарств.

Если нужна медицинская помощь, осужденных отвозят под надзором в больницу. Зайцеву возили, например, с простудой в городскую больницу. У осужденных заключены декларации с семейными врачами.

Их записывают в электронную очередь через HELSI, а затем отправляют на прием вместе с сотрудником исправительного центра – осужденные не могут сами заходить к врачу.

Если в колониях есть медчасть, то в исправительном центре законодательно это не предусмотрено. В центре нет ни медсестры, ни врача.

С момента прибытия в центр поведение Зайцевой не изменилось. Она ведет себя примерно, к ней нет никаких замечаний – в отличие от других осужденных.

"Она незаметно, будто ее в зоне нет", - резюмировала Мицюк.

В прошлом году "Страна" сообщала, что Зайцева выплатила пострадавшим в аварии только 62 гривен из трех миллионов.

Мы также писали, что Зайцева просила пересмотреть срок, однако суд оставил его без изменений: она отсидит все 10 лет.