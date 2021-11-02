В Белой Церкви 20-летний нетрезвый патрульный полицейский влетел на автомобиле на Ford в электроопору. В результате ДТП погиб его 19-летний пассажир.

Об аварии сообщила Киевская областная прокуратура.

Авария произошла еще ночью 28 октября. Пьяный патрульный ехал вместе со своим знакомым по Александрийскому бульвару в городе Белая Церковь Киевской области. На повороте дороги водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, расположенную за пределами проезжей части.

В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, где на следующий день скончался.

В сети появилось видео столкновения авто с опорой, снятое уличными камерами.

Виновнику аварии уже сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре "Страна" рассказывала, как коп устроил смертельное ДТП в Одессе.

Мы также сообщали, что летом пьяный патрульный полицейский попал в ДТП под Винницей. В результате погибла пассажирка его авто, а еще один пассажир машины попал в больницу.