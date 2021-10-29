Audi и BMW играли в "шашки". Ночью в Киеве случилось два серьезных ДТП. Фото
Пока украинцы продолжают обсуждать ДТП с 16-летним мажором в Харькове, этой ночью в Киеве на Набережном трассе произошли две серьезные аварии.
Первая - с участие Audi и BMW. По словам очевидцев, водители иномарок играли в "шашки". На большой скорости одним автомобиль "догнал" второй.
От этого удара обе машины оказались в отбойнике и получили серьезные повреждения. Люди чудом не травмировались, сообщает в телеграме "Киев Оперативный".
Спустя два часа на этом же месте произошла еще одна авария. Столкнулись две легковушки Mercedes и автобус.
Предварительно известно, что Mercedes, перестраиваясь в левую полосу, подрезал другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в зад. После чего последний автомобиль улетел в двигавшийся в средней полосе автобус.
По словам полицейских, в больницу госпитализировали четырех пассажиров общественного транспорта.
Машины преградили три полосы движения. Движение в направлении Подола на протяжении около полутора часа было перекрыто.
Несколькими днями ранее в Киеве Infinity врезался в отбойник и срикошетил на клумбу, водитель с места ЧП сбежал.
Еще одна авария произошла в столице - 21 октября микроавтобус сбил патрульного, который оформлял протокол о нарушении ПДД.