"Страна" выяснила подробности о новой аварии в Харькове, которая произошла 28 октября почти на том же месте, что и резонансное ДТП, виновником которого стал 16-летний Николай Харьковский.

Как сообщил "Стране" источник в Министерстве внутренних дел, виновница аварии - 31-летняя женщина, которая раньше никогда не нарушала правила дорожного движения. По словам источника, она ехала аккуратно, скорость не превышала. Но, как выразился наш собеседник из МВД, водитель "Инфинити" "словила ворону" - и сбила пожилую женщину.

"Пожилую женщину отбросило на встречное авто, которое ее сильно и ударило. Но виновата, конечно, водитель "Инфинити", - уточнил собеседник "Страны".

Между тем официальная информация о ДТП появилась на сайте Нацполиции.

В полиции рассказали, что сведения о ДТП поступили оператору службы 102 в 18:04. Фельдшер скорой помощи сообщила о том, что на проспекте Героев Сталинграда констатировала смерть 72-летней харьковчанки. Следователи установили, что "Инфинити" управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля "Дэу Ланос" находился 56-летний мужчина.

Четверговая авария произошла на том же отрезке проспекта Гагарина, что и смертельное столкновение, которое на бешеной скорости устроил Николай Харьковский.

Ранее "Страна" подробно реконструировала картину ДТП с подростком и прогнозировали, какое наказание может ему грозить с учетом возраста и обстоятельств.