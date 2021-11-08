У мажора-убийцы Николая Харьковского, который за рулем "Инфинити" спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, до сих пор не могут взять анализ крови на наличие наркотиков.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Несмотря на то, что еще в пятницу, 5 ноября, после отдельного иска от следователя, суд назначил принудительный отбор крови Николая Харьковского на анализ.

Однако, как сообщила адвокат задержанного Инна Данилова, так как Николай несовершеннолетний, этот анализ можно делать только в присутствии родителей. А у отца нет доступа на следственный эксперимент, поскольку тот не вакцинирован.

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем – папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе нужно сделать ПЦР-тест", – объяснила Данилова.

В свою очередь мать Николая, по словам адвоката, "боится приехать", потому что "запугана угрозами". Впрочем, какими именно угрозами – не уточняется.

Тем не менее, пока отец Николая делает ПЦР-тест, идет уже 14-ый день с момента аварии.

Напомним, ДТП произошло 26 октября в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове. Авто "Инфинити", за рулем которого и был Николай Харьковский, мчал на красный сигнал светофора, после чего на высокой скорости врезался в машину "Шевроле Авео".

В результате полученных травм водитель "Шевроле" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Они находятся в реанимации.

Погибшим в ДТП оказался 58-летний мужчина.

Суд выбрал для Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе без права внесения залога. При этом родителей 16-летнего Николая также могут привлечь к уголовной ответственности.