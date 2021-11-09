Дзержинский районный суд Харькова приговорил к штрафам Николая Харьковского, подростка устроившего смертельное ДТП на Infiniti. Его оштрафовали за вождение без прав и превышение скорости на автомобиле Dodge.

Об этом сообщает NewsRoom.

Перед смертельным ДТП, Николай Харьковский уже попадался за нарушения правил дорожного движения. На него были составлены административные протоколы за езду без прав, которых у него и не может быть, поскольку парню 16 лет, и за превышение скорости на автомобиле Dodge.

Судья рассмотрела оба дела и приговорила Харьковского к максимальным суммам штрафа в размерах 340 гривен и 3,4 тысяч гривен, также он должен будет заплатить 450 гривен судебного сбора.

На судебное заседание не явился ни адвокат Харьковского, ни сам подросток.

Напомним, Николай Харьковский сейчас находится в СИЗО без возможности выйти под залог- такую меру пресечения для него избрал суд в деле о смертельном ДТП.

Также сообщалось, что родителей 16-летнего Николая Харьковского могут отправить в тюрьму вслед за сыном, их могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку действия их сына повлекли за собой смерть человека.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно о 16-летнем Николае, который стал виновником смертельного ДТП.