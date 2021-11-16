В Мариупполе пенсионеры старше 70 лет получат продуктовые наборы за полную вакцинацию от коронавируса. Туда будут входить макароны, крупы, сладости и чай.

Об этом сообщает в Facebook Мариупольский городской совет.

"Вакцинированные пенсионеры получат продуктовые корзины. Их получат пенсионеры старше 70 лет, уже сделавшие полный курс вакцинации (две дозы) от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые продуктовые наборы привитые пенсионеры Мариуполя получат в середине декабря. В корзину войдут макаронные изделия, крупы, сладости и чай.

Глава городского совета Вадим Бойченко заявил, что продуктовые наборы - это "благодарность пожилым людям за их ответственную и сознательную позицию". По его словам, именно они находятся в группе риска.

В городском совете рассказали, что на сегодняшний день в Мариуполе только 7% пенсионеров полностью вакцинировались от коронавируса.

Напомним, президента Владимир Зеленский пообещал всем привитым украинцам раздать по 1000 гривен через "Дию".

Также мы писали о том, что Медиков внесут в перечень профессий для обязательной вакцинации.