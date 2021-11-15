Во время нового видеообращения Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам по 1000 гривен.

Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. Принять участие смогут все, кто привился двумя компонентами.

Получить деньги граждане смогут через программу "Дия". А вот потратить на свое усмотрение их нельзя - это целевая выплата на покупку абонементов в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертов или билеты на транспорт внутри страны.

В Украине сегодня полностью вакцинированы 8 722 261 человек. Чтобы выплатить всем людям по тысяче гривен, понадобится 8,7 миллиардов гривен. Президент готов выделить лишь 6 миллиардов: половину в этом году, половину - в следующем.

То есть даже при нынешнем числе иммунизированных средств не хватит. А оно неуклонно растет. Также непонятно, как власть будет контролировать эти расходы.

На инициативу Банковой отреагировали лидеры мнений. Их комментарии - в подборке "Страны".

Подготовка к "выборам в смартфоне"

Некоторые комментаторы предполагают, что помимо стимулов к вакцинации и личного пиара Зеленского, эта инициатива еще и готовит почву под выборы через смартфон. А именно на них Зе имеет больше шансов на победу: интернет-голосование сложнее проконтролировать.

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что эта акция Банковой соотносится с планами провести в Украине выборы онлайн.

"Инициатива клевая. Но не про это.

Про то, чтобы получить ее, нужно установить приложение ДИЯ.

Ребята. Поздравляю. Минцифра сегодня заявила о готовности делать выборы через интернет.

Голосование будет через ДИЮ. Которую все сейчас платно, за 1000 гривен, установят. Потому что онлайн голосование – последняя надежда зелёных для переизбрания".

Юрист Марина Ставнийчук тоже не исключила связь между выплатами и регистрацией в "Дие" для будущих выборов.

"Странным образом предложение по тысяче от Зеленского совпало с предложением Минцифры о готовности организовать голосование на выборах через "Дию", - пишет она.

При этом Ставнийчук связала раздачу тысячи еще и со стремительным падением рейтинга Владимира Зеленского.

"Во-первых, это давно предлагалось. Власти очнулись только сейчас. Раньше наоборот они говорили, что это невозможно. Хотя при таких предложениях пенсионеры давно были бы вакцинированы. Но у нас все как всегда… через пень колоду!

Во-вторых, чего только ни сделаешь при падении рейтинга. В этом случае не понимаю, чего ждали пока петух не клюнул".

Подкуп избирателей

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пишет, что "вовина тысяча" - репетиция "Сетки" по подкупу избирателей.

"Шикарный тест #СЕТКИ перед выборами. За наш счёт".

Журналист Вячеслав Чечило тоже назвал выплаты тысячи покупкой электората. Также он не понимает, зачем эта опция пенсионерам или селянам, которые вряд ли пойдут в фитнес-клуб.

"Если в Украине вакцинируются около 20 млн человек, а это вполне реальная цифра, то выплатить будет нужно 20 млрд. гривен. В бюджет эти деньги никто не закладывал, придется фантазировать и резать другие статьи – борьбу с коронавирусом, скорее всего. При этом Зеленский пообещал выделить 3 млрд. в декабре, потом 3 млрд в январе и так далее. Такими темпами выплаты затянутся на полгода – к неудовольствию потенциальных получателей.

Нет, в целом идея "купить" избирателя, несомненно, светлая – тут бабло любят. Но, боюсь, реализация подведет и в итоге "вовина тысяча" станет лишь предметом язвительных шуток со стороны оппонентов и массового недовольства населения. Жители сел, например, где эти деньги будут тратить? В Спортлайфе?"

Политолог Елена Дьяченко также считает, что это новый способ подкупа.

"Власть сегодня пообещала выделить вакцинированным двумя дозами вакцин гражданам по 1 тысяче гривень.

Понимая, что математика - это расистско-кремлевская наука (особенно в период удаленного образования), все же замечу: 42 миллиона граждан по 1 тысяче каждому - это 42 миллиарда гривень (для сравнения доходы бюджета в следующем году составят 1,26 трлн грн, расходы - 1,44 трлн., дефицит бюджета - 188 млрд грн).

При этом уже в декабре этого года бюджет выделит около трех миллиардов гривень, в январе - еще столько же и так далее (изменений в бюджет об этом пока нет, но допустим это дело турборежимной техники).

А выводов из этого послания два:

1. Внезапно появившийся столь элегантный способ подкупа избирателей свидетельствует о вскрытии властью третьего конверта и подготовке к выборам.

2. Эти 42 миллиарда надо где-то взять. Значит, в открытой или скрытой форме будет напечатана гривня и увеличен госдолг, и начнут уже с декабря".

"Была юлина тысяча, теперь вовина"

Журналист Макс Назаров решил сравнить обещанную коронавирусную тысячу с выдачей денег с подачи Юлии Тимошенко. Напомним, в 2008 года она, буду премьер-министром, инициировала компенсации за старые депозиты вкладчикам Сбербанка СССР. Но выиграть президентские выборы ей это не помогло. Наоборот - вокруг юлиной тысячи начались многочисленные скандалы с ее распределением и со смертями людей в очереди за ней. Правда, тогда 1000 гривен это было 200 долларов. А сейчас - менее 40.

"Была когда-то Юлина тысяча

а стала Вовина

хорошая инициатива, правда

только вот проблемы с вакцинацией у пенсионеров, в основном

им до сраки абонементы в спортзал, кино и музеи".

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко объяснил почему у людей могут возникнуть проблемы после получения "вовиной тысячи".

"Относительно "вакцинаторской 1000 грн"...

Во-первых, не 1000 грн, а 805 грн, так как 195 грн придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года).

Во-вторых, из ниоткуда, образуется +3 млн декларантов (3 млрд грн/1000 грн), на которых можно будет с мая 2022 года вешать штрафы за неуплату налогов?

Так как абсолютное большинство получивших эти 1000 грн и знать об этой необходимости (уплаты налогов) не будет.

Кстати, сейчас пошла масса сравнений этой выплаты с "юлиной тысячей"... так вот, в третьих, это есть чистой воды манипуляция, так как "юлина тысяча" - это возврат собственных средств граждан с их же депозитов в "Сбербанке", а не дополнительный и, потому, налогооблагаемый доход. Вячеслав Ільченко - ты об этом писал же, как я помню?

UPD В-четвертых, получив, пусть и единоразово дополнительный доход, вы можете лишиться права на субсидию по ЖКХ, а еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии" придется делать за тот месяц, когда вы эту самую "вакцинаторскую тысячу" оформите в получение!"

"Кэшбэк за вакцинацию"

Экс-нардеп Александр Черненко посмотрел на проблему с другой стороны:

"Я правильно понимаю: те, кто купил справку о вакцинации, получат неплохой кэшбек?"

Журналист Ольга Волкова шутит:

"Я так понимаю, шансов увильнуть от спортзала теперь у меня нет".

"Тарифы снизь и войну закончи"

Очень показательны и комментарии на под публикацией Зеленского на Facebook.

"О чем ты веник шелестишь"?, "Косарь за ширку, топчик", "А если я не хочу в спортзал, а хочу подсолнечное масло. Можно?", "Давай я тебе дам 2000, только оставь меня в покое", "Сколько вам заплатить, чтобы вы перестали о нас "заботиться"?".

Есть и альтернативные предложения. "Тарифы уменьши и войну закончи. Нафига за тебя голосовали?". "Медикам зарплату лучше бы подняли. Люди с ног валятся за минималку".

Также комментаторы пишут, что "сельское население в пролете".