В Министерстве юстиции Украины опровергают информацию о вспышке коронавируса среди и арестантов в Лукьяновском СИЗО на улице Дегтяревской, 13, в Киеве.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе Минюста.

Как объяснили в ведомстве, по состоянию на 12 ноября в следственном изоляторе под наблюдением медперсонала Киевской городской медчасти находились три человека, больных коронавирусом. Заражённых арестантов госпитализировали в отдельные камеры.

В свою очередь контактные заключённые находятся отдельно от всех арестантов и осужденных в течение всего карантинного периода.

Кроме этого, в Минюсте утверждают, что за время проведения карантинных мероприятий в Лукьяновском СИЗО в одну из столичных больниц госпитализировали только два человека.

Также заключённых, которые впервые прибывают в СИЗО, располагают в отдельном блоке с соблюдением карантинных правил, где им обеспечивают изоляцию на протяжении двух недель.

В Минюсте добавили, что в случае необходимости госпитализация больных будет осуществляться в режиме "скорой помощи" с помощью "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Киеве.

В ведомстве заявляют, что работники Государственной уголовно-исполнительной системы делают все возможное, чтобы не допустить массового распространения COVID-19 в местах предварительного заключения и учреждениях наказания, в том числе в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, по словам источников "Страны" в Лукьяновском СИЗО сейчас довольно много арестантов, подхвативших коронавирус.

Также сообщалось, что вспышку коронавируса Лукьяновском СИЗО подозревали и весной прошлого года.