В "Слуге народа" начался бунт против так называемой "вовиной тысячи", которую президент Владимир Зеленский обещал раздать через "Дию" тем, кто вакцинировался от коронавируса.

"Слуга народа" Лиза Богуцкая открыто заявила, что не будет вакцинироваться на за 1000 гривен, ни даже за 50 тысяч долларов.

"Если у меня есть иммунитет, если я знаю, что у меня были связи с больными, они привели к росту антител, значит мой организм работает, зачем меня поощрять деньгами это делать", - говорит Богуцкая.

На вопрос о том, будет ли она вакцинироваться, ведь антитела не вечные, нардеп ответила уклончиво.

"Как говорит Минздрав, болезнь не изучена. А если не изучена, значит неизвестно, сколько будет держаться иммунитет. Минздрав унижает людей, которые переболели и имеют иммунитет", - говорит Богуцкая

К идее раздавать деньги за вакцины она относиться скептически, как и к самим вакцинам.

"Чем больше людей переболело бы, тем быстрее мы бы получили коллективный иммунитет", - поделилась Богуцкая личным мнением.

Напомним, тысячу гривень за вакцинацию от коронавируса украинцы будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-глава Минздрава Степанов раскритиковал идею Зеленского о тысяче за вакцинацию.

Также мы публиковали мнения политологов о "вовиной тысяче", некоторым она напомнила скупку голосов через сетку.