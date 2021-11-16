Лидеру украинских антивакцинаторов юристу Остапу Стахову Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в попытке захвата власти. Также правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. Как утверждает СБУ, якобы их действия координировали "российские кураторы".

"Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция задействованной статьи (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - говорится в сообщении.

Также в спецслужбе добавили, что при обысках изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование деятельности "антивакцинаторов" представителями РФ. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 3 ноября под стенами Верховной Рады прошел митинг противников вакцинации от коронавируса и карантинных мер. Участники акции обвинили власть в лице президента и Кабмина в том, что карантинными ограничениями нарушаются конституционные права, и потребовали "восстановить правопорядок в Украине", "запретить принудительную медицину" и не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения.

Организовал митинг известный львовский ковид-диссидент Остап Стахов, который постоянно проводит уличные акции во Львове. После этого сотрудники СБУ пришли в нему домой с обысками.

Также сообщалось, что на 24 ноября противники вакцинации планируют масштабный протест в центре Киева.