В США арестовали 27-летнего российского бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева по подозрению в убийстве рентгенолога из Мемориальной больницы Гуама Мирана Рибати. Спортсмен, который является противником вакцинации от коронавируса, поскандалил с медработником, после чего задушил его. При этом, позже Хожиева отпустили под залог в миллион евро.

Об этом сообщает новостной сайт, посвященный спорту смешанных единоборств, MMA Junkie.

По данным сайта, инцидент произошёл в городе на Гуаме - Тамунинге. По словам свидетеля, Хожиев и доктор поссорились в многоквартирном доме после дебатов по поводу вакцины от коронавируса. Свидетель добавил, что в ходе ссоры спортсмен задушил Рибати, после ударил его в горло костью животного от еды, а затем якобы схватил нож и снова ударил врача.

В свою очередь, полиция прибыла на место происшествия и задержала спортсмена. При этом, по данным сайта, Хожиев признал свою вину.

"Сэр, это я, это я, я убил его", - якобы сказал Хожиев правоохранителям.

По словам коллег спортсмена, Хожиев в последнее время страдал от проблем с психикой и вспышек неконтролируемой агрессии. Ранее его выгнали из двух спортзалов после того, как он начал угрожать персоналу и посетителям.

В суде установили залог в один миллион евро на освобождение Хожиева. При этом, по данным Телеграм-канала, "Ньюсач/Двач", его отпустили под этот залог.

Следующее заседание суда по делу Хожиева состоится 19 ноября, как добавили на сайте.

Акмал Хожиев. Фото: mmajunkie.usatoday.com

Ранее мы рассказывали, что призера Олимпийских игр по борьбе подозревают в убийстве.

Также сообщали, как в Праге молодой спортсмен убил судью, толкнув ядро ему прямо в грудь.