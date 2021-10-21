В Италии, где ранее в ДТП погибла гражданка нашей страны, убили 49-летнюю украинку Елену Казанову. Она скончалась от полученных травм в результате нападения ее бывшего бойфренда 59-летнего Эцио Галези в провинции Брешиа, которая находится в итальянской Ломбардии.

Об этом сообщает итальянское издание tgcom24.

Убийство женщины произошло за пределами дома, в котором она прожила 15 лет. По данным правоохранителей, Галези следил за украинкой и когда она припарковалась, то сначала разбил окно машины молотком, а затем несколько раз ударил женщину. От полученных травм она мгновенно скончалась.

По данным издания, убийца сам кричал, что убил женщину молотком и просил вызвать карабинеров.

Крики услышали соседи. Итальянец дождался правоохранителей и сам отдал им орудие убийства. После этого на него надели наручники.

Елена Казанова работала в компании по продаже коммерческого транспорта "Iveco".

По данным издания, Эцио Галези разведен, имеет двоих детей от предыдущего брака. С украинкой мужчина разошелся год назад. Вскоре у женщины появился новый ухажер.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинку жестоко убили в Италии. После этого консул обратился с запросом в полицию.

Также сообщали, что в мае в Италии нашли убитой пропавшую в прошлом году 29-летнюю украинку.