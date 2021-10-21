В России произошло очередное трагическое ЧП связанное с медведем, которое закончилось смертью одного человека и самого хищника.

Трагический инцидент произошел, когда компания трех друзей возвращалась с рыбалки на реке Иртыш. На них внезапно из чащобы набросился огромный бурый медведь. Нападение животного было очень стремительным и в итоге привело к очень тяжелым последствиям.

Сначала зверь атаковал 48-летнего Вячеслава Дудника и мужчина погиб на месте. Затем хищник напал на Илью Медведева и повалил его на лопатки. Несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, парень смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом, как передает портал Life.

Третий рыбак, 41-летний Денис Чеботарь, не пострадал. Он на лодке и доставил израненного Илью Медведева в больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отметим, что Илья Медведев 23-летний боксёр из Тюмени, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что медведь-альбинос атаковал украинских туристов на склонах горы Арарат.