В России произошло очередное ЧП. В орловском цирке медведь напал на ассистентку дрессировщика. Это случилось во время подготовки к очередному номеру. Женщина в синем платье подошла к медведю, который стоял на задних лапах и взяла животное за передние лапы. В этот момент зверь напал на нее, схватив за руки.

Видео опубликовал Телеграм-канал Shot.

Пострадавшую увезли в больницу, её состояние уточняется. Известно, что женщина беременна.

Напомним, в России нападение медведей на людей - не редкость. В июле этого года в Кемеровской области в ходе циркового выступления медведь внезапно напал на дрессировщиков. Это случилось во время номера "Ехали медведи". Когда его начали показывать, всё сразу пошло не так. Зверь два раза напал на циркачку: крепко вцепился в её ногу и повалил на пол.

Несмотря на происходящее, зрители особо не испугались или сделали вид, что не испугались. Артистов разъяренный медведь тоже не смутил: даже тогда, когда он напал в третий раз, уже на мужчину, они продолжили свое выступление.

Также мы писали о том, как в окрестностях Москвы шатался медведь, который не смог лечь в спячку.