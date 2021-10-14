В Рязанской области России произошло жуткое убийство 15-летнего подростка. Бывший отчим хотел вырезать на его теле символ пентаграммы, чтобы вернуться к его матери, но в итоге мальчик оказался замучен до смерти. Мужчина перекладывает вину за убийство на сообщницу.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Рязанской области.

Убийство произошло еще 9 октября. В тот день правоохранителям поступила информация о пропаже 15-летнего мальчика. СК сразу же возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). Следователи установили, что к исчезновению подростка причастен его бывший отчим 1969 года рождения и его знакомая, мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. Обоих подозреваемых задержали.

А 13 октября нашли тело ребенка в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района. Оно было присыпано землей и мусором. На трупе были заметны следы насильственной смерти.

Место обнаружения тела подростка

Вскоре в Телеграм-каналах начали публиковать кошмарные подробности убийства. По данным канала Mash, 15-летний Рома был вторым ребенком из трех Елены Федуловой. Со слов ее подруги, женщина познакомилась с Владиславом Цикуновым, который чинил машины. Пара жила вместе с детьми Елены в ее доме. Причем Владислав слыл бандитом. Но женщину это не беспокоило - до тех пор, пока чувства не остыли и не начался дележ имущества.

В итоге суд разделил жилье Елены пополам, но Владиславу этого было мало: он угрожал бывшей жене. Она около 40 раз обращалась в полицию, но правоохранители не реагировали на жалобы.

Другой Телеграм-канал SHOT пишет, что Цикунов увлекался оккультизмом и у него был свой интернет-магазин по продаже ритуальных товаров, оберегов и амулетов. Мужчина очень хотел вернуться в бывшую семью, однако Федулова не желала его принимать. Тогда он якобы решился на оккультный ритуал.

Как он заявил следователям на допросе, вместе со своей нынешней 28-летней сожительницей Марией (также увлекающейся оккультизмом) они решили совершить ритуал с 15-летним сыном бывшей жены Цикунова.

Мужчина уверяет, что не хотел убивать подростка. Он и сообщница планировали "вырубить" мальчика, чтобы нацарапать на его спине пентаграмму - символ должен был помочь Владиславу вернуться к Елене.

Царапать символ в дом к ребенку пошла Мария, а тот остался в машине ждать ее. Причем женщина взяла с собой монтажку ("чтобы оглушить") и нож ("чтобы рисовать").

Однако 28-летняя подруга Владислава, по его словам, зашла в дом, где находился ребенок, а затем с трясущимися руками вышла оттуда и сказала: "Я его убила".

Сообщники вернулись в дом и осмотрели тело. Владислав сказал, что заметил разбитую голову мальчика и ножевые раны на плечах, а пентаграммы на спине не было.

Тогда преступники решили спрятать тело. Они собрали вещи Романа, поехали в лес, перемотали труп пакетами и скотчем и сбросили в колодец, присыпав землей.

МВД РФ сообщило, что найденное тело ребенка было все исколото ножом. А при обыске у Цикунова нашли кроссовки со следами крови, руны и изображения валькирий (дев-воительниц из скандинавской мифологии - Ред.).

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