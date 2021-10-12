В Ивано-Франковской области убили ветерана ООС. Мужчина получил ножевое ранение в грудь, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла в городе Надворная в субботу, 9 октября. Около 03:00 возле одного из магазинов между двумя местными жителями произошел словесный конфликт. Один из его участников ударил ножом в грудь 24-летнего парня, как выяснилось позже, пострадавший был ветераном ООС на Донбассе.

Полиция, которая прибыла на место происшествия, по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Как пишет "Суспільне", военный попал в больницу в состоянии клинической смерти, его подключили к аппарату искусственной вентиляции, однако спасти его не удалось. Погибший - местный житель Василий Попадич, который служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне и воевал на Донбассе.

Напомним, в начале октября в Чернигове убили полицейского.

Также мы писали о том, что под Одессой полицейские убили селянина, который открыл стрельбу из обреза и угрожал гранатой.