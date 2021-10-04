В Италии частный самолет потерпел крушение, врезавшись в пустое офисное здание. В результате крушения погибли восемь человек. Трагедия произошла на окраине Милана - следовавший на остров Сардиния одномоторный самолет Pilatus PC-12 рухнул вскоре после вылета из миланского аэропорта Линате, сообщает ВВС News.

По данным издания, пилотом разбившегося самолета был 68-летний румынский миллиардер Дан Петреску. Он погиб вместе со своей женой и их 30-летним сыном. По предварительным данным, среди погибших есть и ребенок. Личности остальных находившихся в самолете людей устанавливаются.

Также после крушения загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. На земле из-за авиакатастрофы никто не пострадал. Правоохранители начали расследование причин крушения.

Известно, что Дан Петреску был бизнесменом-застройщиком и считался одним из самых богатых людей Румынии.

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