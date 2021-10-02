Ночью в Чернигове обнаружили убитого сотрудники полиции. Еще один правоохранитель лежал рядом без сознания, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает ЧЕline со ссылкой на собственные источники в субботу, 2 октября.

Инцидент произошел в микрорайоне Масаны. Горожане обнаружили тело мертвого мужчины, которым оказался полицейский. Рядом без сознания лежал еще один мужчина, тоже сотрудник полиции. Сейчас он находится в реанимации.

Как сообщают в издании, четверых подозреваемых в нападении на правоохранителей уже задержали. Полиция пока никак не комментирует произошедшее.

Напомним, в Одесской области старший сержант полиции совершил самоубийство - мужчина повесился в собственном сарае. Причиной суицида могло стать выселение из дома. Кроме того, накануне инцидента коп поругался с супругой.

Также сообщалось, что в Запорожской области нетрезвый водитель на протяжении пяти километров вез на капоте сотрудника полиции. В результате правоохранитель получил травмы- переломы двух ног.