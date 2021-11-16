Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам по 1000 гривен.

Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. Принять участие смогут все, кто привился двумя компонентами и до и после этой даты.

Получить деньги граждане смогут через программу "Дия". А вот потратить на свое усмотрение их нельзя - это целевая выплата на покупку абонементов в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертов или билеты на транспорт внутри страны.

"Страна" опросила украинских политологов, как они оценивают новую инициативу президента с точки зрения политтехнологий, и является ли "Вовина тысяча" подготовкой к "выборам в смартфоне" и формой подкупа избирателей.

Константин Бондаренко, политолог:

Константин Бондаренко. Фото: uapolicy.org

"Первое и главное: инициатива Зеленского – это попытка поднять рейтинг президента. Популизм.

Второе: я не понимаю, как избежать коррупционных процессов. Даже если эти деньги будут сброшены на карты людям, все равно это достаточно большая сумма. Из каких средств эту тысячу возьмут?

И третий момент – как эти деньги будут потрачены. Для большинства граждан это будет практически нереально. Многие украинцы просто лишены возможности ходить в театры, музеи, они в основном ездят в маршрутках, где платят наличкой.

В целом это большая авантюра, которая "попахивает" коррупционным моментами. С одной стороны, коррупция, с другой – попытки поднять рейтинг, а с третьей – популизм.

Большинство граждан будут считать, что это просто подачка, которой они вряд ли смогут воспользоваться. Не думаю, что это удачная идея. Но, по крайней мере, 3-4 метода, как получить на этом "навар", чиновники уже разработали.

Пока что я бы не стал говорить о том, что модель выплат денег через госприложение "Дия" – это попытка подкупа избирателей. Молодёжь традиционно не ходит на выборы. На эту группу и рассчитывают у Зеленского. Молодежный электорат при всех президентах всегда был той субстанцией, за счёт которой очень активно фальсифицировались выборы. На любом избирательном участке четко понимали, что некая старушка точно проголосует, а вот условный студент – нет. Поэтому, как правило, принимали во внимание "фактор студента", чтобы подкорректировать результат для нужного кандидата или партии.

В данной ситуации я не думаю, что за эту тысячу на выборах "купят" молодежь. Но власти уже выступили с инициативой снизить возраст, с которого разрешается голосовать, расширить категорию условных студентов. А это будет создавать предпосылки для манипуляций в ходе выборов. Но пока что до выборов далеко. На данный момент "Вовина тысяча" – не столько с прицелом на выборы, сколько с прицелом на то, чтобы удержать рейтинг "Слуг народа" и Зеленского уже сейчас.

У Юлии Тимошенко "Юлина тысяча" сыграла важную роль. Люди получали свои "живые" деньги на руки, причём это было около 200$. "Вовина тысяча" – это приблизительно 35$, которые являются виртуальными и использовать их достаточно сложно. Так что судьбы у этих "тысяч" совершенно разные.

Вряд ли инициатива президента станет стимулом к вакцинации. Люди идут вакцинироваться не за деньги. Категории людей, которые прививаются за деньги, это беднейшие слои населения, и они вряд ли смогут воспользоваться этой тысячей.

Если бы, условно говоря, давали тысячу, которую можно потратить на бутылку или на оплату каких-то необходимых вещей, или хотя бы на лекарства, тогда, возможно, кто-то бы и пошёл. Это как донорство крови – кто-то сдаёт кровь из благородных побуждений, а кто-то из корыстных, потому что получают живые деньги взамен. А тут получение виртуальных денег и стимулирование вакцинации – это два абсолютно параллельных процесса, которые не пересекаются".

Вадим Карасев, политолог:

Вадим Карасев. Фото: Скриншот из видео

"Напрямую инициатива президента не связана с электоральным подкупом, потому что ещё нет избирательной кампании, до выборов далеко. Конечно, это может иметь электоральный эффект и увеличить симпатию избирателей к нынешней власти или, по крайней мере, замедлить падение рейтинга. Но тут нет ничего экстраординарного или сенсационного.

По-хорошему, выплаты привитым должны были сделать ещё раньше. Материальное вознаграждение за вакцинацию выплачивают во всем мире, причём с упором на возрастные категории населения, поскольку они больше всего страдают от коронавирусной эпидемии. В развитых государствах это практикуется достаточно давно.

Поэтому, если серьезно критиковать всю эту инициативу, то критиковать ее надо не за то, что за этим стоят какие-то электоральные намерения, а за то, что это сделано очень поздно и в не очень приемлемой для возрастных категорий населения форме.

Насколько пожилые люди, страдающие не только от коронавируса, но и от хронических болезней, планируют путешествовать, посещать театры и музеи, особенно если говорить о провинции? Можно было эту денежную помощь увеличить, сфокусировав ее на тех, кто действительно страдает от карантинных ограничений и коронавируса, и кто больше всего подвержен риску тяжелого течения болезни.

Есть риск, что на фоне этой инициативы может быть опробована "Дия" и вообще новые технологии для выборов. Используя прогресс в области коммуникативных технологий, можно полностью изменить смысл демократического выбора. Поскольку голосование традиционно предполагает прежде всего акт индивидуального выбора. Поэтому на избирательных участках и закрытые кабинки, и тайное голосование.

С помощью манипуляций новейшими технологиями цифры можно извратить и перечеркнуть демократические выборы. Хотя это будет выглядеть как шаг к цифровому прогрессу. С этим нужно быть очень аккуратным и понимать, что за формой технологического прогресса может скрываться антидемократическое содержание. Чем выше рейтинг власти, тем больше у неё соблазн вместо административного ресурса задействовать цифровой, чтобы провести выборы в авторитарной манере.

Ни "Витина тысяча", ни "Петина тысяча" не спасла их от бесславного конца президентского срока. Это не значит, что Зеленский запрограммирован на такой же конец. Но если эта инициатива будет использоваться не для улучшения состояния людей и ситуации с коронавирусом в Украине, а для повышения рейтингов и в электоральных целях, то в таком случае "Зе-тысяча" может повторить судьбу предыдущих президентских "тысяч".

В какой-то степени это простимулирует к вакцинации, для многих людей тысяча гривень – это все-таки деньги. Но решающего значения это иметь не будет. Потому что люди уже испуганы последней волной коронавируса, которая приобрела масштабный и угрожающий характер. И постепенно привыкают к тому, что вакцинироваться – это не вопрос выбора, а вопрос необходимости".

Андрей Золотарев, политолог:

Андрей Золотарев. Фото: bitva.wiki

"Затея президента может сработать как стимул к прививкам. В Грузии за вакцинацию тоже платят по 60$. Учитывая то, как в Украине осваиваются средства на информационно-разъяснительную работу, все-таки эффективнее стимулировать вакцинацию гривной. Это вполне логичный и прагматичный ход.

До выборов ещё далеко, поэтому интерпретировать "Вовину тысячу" как форму подкупа избирателей сложно. Но что касается "Дии" – учитывая то как, у нас умеют играть в напёрстки, цифра открывает куда больше возможностей, чтобы обеспечить коррекцию результатов выборов в ту или иную сторону. Судя по тому, как развиваются технологии, переход к цифровому голосованию – это дело недалекого будущего.

Вполне допускаю, что таким образом будут фиксировать молодёжь в "Дие". Учитывая то, что значительная часть украинцев у нас не охвачена, это позволит дополнить базу. Безусловно, это очень серьёзная база данных.

Кроме того, это попытка поднять рейтинг – безусловно, это популярный шаг. Прекрасно помню, как сработала Лазаренковская "двадцатка", потом "Юлина тысяча" и теперь – тысяча Зеленского. Хотя "Вовина тысяча" – не такие уж и большие деньги. Но люди любят такие широкие жесты. Поэтому некие рейтинговые и репутационные дивиденды Зеленскому это принесёт.

В случае "Юлиной тысячи" речь шла о возвращении денег вкладчиков. Здесь всё-таки задействованы бюджетные средства. Но учитывая то, как у нас осваиваются затраты на вакцинацию, проще эти деньги дать людям, и они придут прививаться сами.

Но не все люди смогут использовать эти деньги. Украинцы – материалисты. Молодёжь хорошо воспринимает электронные деньги, а вот старшие возрастные группы любят нормальные бумажные деньги.

Во всяком случае идея выплаты за вакцинацию вполне разумная. Я наблюдал, как на телеэфирах спорят, что делать с вакцинацией. Месяц назад я приводил аналогии с Грузией, что у нас, возможно, это было бы вполне рационально. Там тоже общество раскололось на "ваксеров" и "антиваксеров". В этой ситуации, чтобы не сжечь ресурсы впустую и простимулировать людей, там пошли на такой шаг. Если ставить целью охват вакцинации, то это достаточно разумно".

Руслан Бортник, политолог:

Руслан Бортник. Фото: ua-rating.com

"Сама идея оплаты за вакцинацию хоть и примитивная, но неплохая. А вот то, как она реализована, вызывает сомнения. Все же надо выплачивать людям денежные средства, а не стимулировать отдельные отрасли бизнеса, причем не самые ключевые. Может, люди бы захотели эту тысячу гривен на продукты потратить, а не на фитнес-абонемент.

Пока сложно сказать, насколько эта инициатива Зеленского связана с выборами. Поскольку нет горизонта выборов – непонятно, когда будут выборы и будут ли они. Это скорее попытка президента продемонстрировать, что власть что-то делает, чтобы повысить количество вакцинированных.

Во власти понимают, что еще пару недель-месяц такой ситуации с ковидом и такой высокой смертности обязательно трансформируется в политический кризис. А ответственность ляжет на государство.

Так что это попытка повысить лояльность электората среднего класса, молодых людей, которые пользуются цифровыми инструментами, и избежать политического кризиса и обвинений в адрес власти за колоссальное количество смертей от коронавируса.

В какой-то степени выплата тысячи гривен напоминает классическую технологию скупки голосов – т.н. сетку. Это формирование ядра электората, с которым работают через "Дию" по всем социальным и политическим услугам, в том числе путем предоставления бонусов на фитнес, путешествия и прочее. Это формирование пласта электората, который может быть использован на выборах. Хотя это не совсем сетка, потому что все-таки мы говорим о легальных госуслугах. Но это лояльность, финансовая, административная, юридическая поддержка своего электората.

"Вовина тысяча" может иметь привязку к выборам только в том случае, если власть планирует досрочные выборы на апрель-май. Потом все это уже забудется. И эффект от этой тысячи, которую выдадут фактически сертификатами на определенные цели, уже исчерпается. Маловероятно, что это связано с выборами – только в том случае, если власть готовится идти на досрочные".

Михаил Погребинский, политолог:

Михаил Погребинский. Фото: replyua.net

"Я бы сказал, что это можно использовать в целях подкупа, а можно и не использовать. Но мне кажется, все попытки Зеленского подготовиться к то ли досрочным выборам, то ли вообще к выборам в надежде, что он переизберется, абсолютно беспочвенные.

У него нет никаких шансов переизбраться – с Минцифрой и без неё. А если по Минцифре и "Дие" начнётся масштабная фальсификация, то украинские программисты, в том числе те, которые терпеть не могут Зеленского и его банду, найдут доказательства этому на раз. Это слишком рискованная игра, ничего из этого не получится. Но в принципе гипотеза, что это можно использовать для агитации и фальсификации выборов, – рабочая. С помощью современных технологий можно проводить секторально-ориентированную кампанию на разные группы населения и регионы – этим ещё Барак Обама на выборах занимался. Поэтому фиксация молодёжи в "Дии" будет работать, конечно.

С помощью этой технологии Минцифры сможет придумывать разные способы фальсификации. Поэтому тут должны готовиться те, кто себя называет хакерами, чтобы не допустить этого. Но если механизм будет запущен, то фальсификации неизбежны.

Сам по себе факт выплаты тысячи гривень за полную вакцинацию нормальный: нужно наконец что-то делать с медленной вакцинацией, иначе у нас эпидемия коронавируса будет продолжаться бесконечно.

Идея с выплатами своевременная. Но это должно быть в комплексе с целым рядом других мер. Нужны жесткие методы, потому что в Украине самая страшная ситуация по смертности и заражению в Европе, причем намеренно скрывается реальная смертность от ковида по указанию начальства.

То, что эти "тысячи" не помогали предыдущим президентам, это правда. Технология взятки избирателям в такой форме работать не будет. Люди без средств для существования возьмут эти деньги, но не будут голосовать так, как хочет власть. Выдать деньги и надеяться, что люди в ответ проголосуют за тебя – совершенно нереалистично".