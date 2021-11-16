Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал инициативу Зеленского по выплате 1 000 гривен вакцинированным гражданам. По мнению экс-главы Минздрава, такая программа материального поощрения не решает главную проблему – низкий уровень вакцинации людей старшего возраста.

Об этом Степанов сказал в комментарии "Стране".

"Программа президента не стимулирует прививаться от коронавируса группы риска – людей в возрасте 60+", – заявил "Стране" Максим Степанов.

Он объяснил, что по задумке президента, 1 000 грн можно будет потратить только на узкий перечень услуг: покупку абонементов в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертов или билеты на транспорт внутри страны. Все эти активности для украинских пенсионеров неактуальны.

"К большому сожалению, в нашей стране люди старше 60 лет не ходят в кинотеатры и фитнес-клубы, не путешествуют по стране. Это кто-то фильмов насмотрелся о том, как пенсионеры за границей отдыхают и что они могут себе позволить. В Украине все по-другому. Есть масса вариантов, как уговорить привиться украинских пенсионеров. Но не так же", – сказал Максим Степанов.

При этом Степанов не видит ничего плохого в материальном поощрении граждан за вакцинацию, но вопрос в том, на что смогут потратить эти деньги именно пенсионеры, которые переносят коронавирус тяжелее всего.

"Нужно оказывать материальную помощь именно людям в возрасте 60+. Дайте пенсионерам стимул прививаться, защитите именно эту категорию людей. При всем уважении, 25-летние клиенты спортзалов и ресторанов очень редко попадают в больницу. А если бы эту тысячу гривен от президента разрешили бы потратить, например, на продукты питания, коммунальные услуги, лекарства – то, чем реально живут наши пенсионеры, – это бы существенно повысило процент вакцинированных среди групп риска", – уверен Максим Степанов.

Экс-глава Минздрава напомнил, что в Украине сейчас из 77 146 умерших от ковида 63 274 – люди старше 60 лет. А все потому, что государство так и не нашло действенный способ мотивировать пенсионеров прививаться.

"Вакцинировать в первую очередь нужно группы риска. Пожилые люди чаще всего умирают от коронавируса, ими сейчас переполнены реанимации и больницы. А у нас сейчас из категории 60+ вакцинировано всего около 20% людей – это катастрофически мало. По плану вакцинации, утвержденном в декабре прошлого года, все должно было быть поэтапно, начиная именно с категории 60+. А сейчас люди реально боятся вакцинироваться из-за идиотски построенной вакцинальной кампании, которая увеличила антивакцинаторские настроения в Украине в разы. У меня такое чувство, что гонятся за количеством привитых, чтобы вакцины не утилизировать. А то уже выкинули 500 тысяч доз", – добавил Максим Степанов.

По мнению Степанова, инициатива Зеленского скорее призвана поддержать креативные индустрии в Украине, чем стимулировать к вакцинации группы риска.

"Насколько я понял задумку, первоочередная цель – поддержать креативные индустрии. Их нужно поддерживать, никто не спорит. Но государство должно расставить приоритеты. Основное – защитить тех людей, для которых вирус наиболее опасен – возраст 60+", – сказал Степанов.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал всем привитым украинцам раздать по 1000 гривен через "Дию". Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря.

При этом, как сообщили в "Слуге народа", тысячу должны получить не только те, кто привился после старта программы, а и те, кто вакцинировался раньше.