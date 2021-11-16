В "Слуге народа" рассказали, все ли вакцинированные получат обещанную Зеленским тысячу
Во вторник, 16 ноября, со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Алексея Устенко появилась информация, что обещанную президентом Владимиром Зеленским 1000 гривен будут платить не всем вакцинированным, а только тем, кто сделал прививку после 19 декабря.
Но в комментарии "Стране" Устенко сказал, что его не так поняли.
На самом деле он пока понятия не имеет какой будет механизм выдачи денег.
"Не уверен, что дадут только тем кто вакцинировался с 19 декабря. Все что я знаю это то, что заявил президент, что эти деньги будут направлять через приложение "Дия", и что через "Дия" можно будет рассчитаться в спортивном зале или в кинотеатре.
Понимания конкретного механизма, как и кому будут передаваться деньги нет, эти процессы, это изменения в бюджет, эта тысяча не может взяться из неоткуда", - объяснил Алексей Устенко.
Позже в своём Телеграмм-канале он написал, что 1000 гривен получат все, а не только те, кто привился после 19 декабря.
"1000 грн все-таки получат все, кто уже имеет 2 дозы вакцины через программу "Дия". До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен", - написал он.
Напомним, накануне во время нового видеообращения Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам по 1000 гривен. Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. Принять участие смогут все, кто привился двумя компонентами.
"Страна" ранее спросила украинцев, что они думают о такой программе поощрений от президента.