Во вторник, 16 ноября, со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Алексея Устенко появилась информация, что обещанную президентом Владимиром Зеленским 1000 гривен будут платить не всем вакцинированным, а только тем, кто сделал прививку после 19 декабря.

Но в комментарии "Стране" Устенко сказал, что его не так поняли.

На самом деле он пока понятия не имеет какой будет механизм выдачи денег.

"Не уверен, что дадут только тем кто вакцинировался с 19 декабря. Все что я знаю это то, что заявил президент, что эти деньги будут направлять через приложение "Дия", и что через "Дия" можно будет рассчитаться в спортивном зале или в кинотеатре.

Понимания конкретного механизма, как и кому будут передаваться деньги нет, эти процессы, это изменения в бюджет, эта тысяча не может взяться из неоткуда", - объяснил Алексей Устенко.

Позже в своём Телеграмм-канале он написал, что 1000 гривен получат все, а не только те, кто привился после 19 декабря.

"1000 грн все-таки получат все, кто уже имеет 2 дозы вакцины через программу "Дия". До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен", - написал он.

Напомним, накануне во время нового видеообращения Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам по 1000 гривен. Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. Принять участие смогут все, кто привился двумя компонентами.

"Страна" ранее спросила украинцев, что они думают о такой программе поощрений от президента.