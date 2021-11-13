В Украине в прошлом году граждане потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. В списке таких препаратов есть лекарства без доказанной или с сомнительной эффективностью.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В ЦОЗ объяснили, что украинцы часто покупали гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. При этом сами препараты отсутствуют в современных стандартах оказания медицинской помощи. Более того, они недостаточно изучены с точки зрения безопасности. На такие препараты ушло более четверти из тех средств, которые украинцы тратят на лекарства в целом.

"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – указывается в сообщении.

Также много средств граждане Украины тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности. В частности, это биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.

В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

Список лекарств без доказанной эффективности выглядит следующим образом:

S-аденозин-L-метионин;

Инозина пранобекс;

Тилорон;

Фенибут;

Депротеинизированный гемодериват из крови телят;

Arginine;

Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;

Метилэтилпиридинола сукцинат.

Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:

Протефлазид;

Уролесан;

Валериана;

Боярышника настойка;

Цветы ромашки;

Исла-МООС;

Синупрет Форте;

Простамол УНО;

Траумель S;

Эргоферон;

Афлубин;

Мастодинон;

Энгистол;

Оцилококцинум;

Бетаргин;

Сертобек ПРО;

РЕО;

Вита-Супрадин Актив;

Декристол D3 4000 ME;

Декристол D3 2000 ME.

Ранее официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья сообщил о том, что необходимо знать об антибиотиках.

Также мы писали о том, что в Украине пытаются ускорить введение электронного рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы.