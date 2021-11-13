В ЦОЗ обнародовали список неэффективных лекарств, которые повсеместно покупают украинцы. Фото: Pixabay

В Украине в прошлом году граждане потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. В списке таких препаратов  есть лекарства без доказанной или с сомнительной эффективностью.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В ЦОЗ объяснили, что украинцы часто покупали гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. При этом сами препараты отсутствуют в современных стандартах оказания медицинской помощи. Более того, они недостаточно изучены с точки зрения безопасности. На такие препараты ушло более четверти из тех средств, которые украинцы тратят на лекарства в целом.

"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – указывается в сообщении.

Также много средств граждане Украины тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности. В частности, это биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.

В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

Список лекарств без доказанной эффективности выглядит следующим образом:

  • S-аденозин-L-метионин;
  • Инозина пранобекс;
  • Тилорон;
  • Фенибут;
  • Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
  • Arginine;
  • Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
  • Метилэтилпиридинола сукцинат.

Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:

  • Протефлазид;
  • Уролесан;
  • Валериана;
  • Боярышника настойка;
  • Цветы ромашки;
  • Исла-МООС;
  • Синупрет Форте;
  • Простамол УНО;
  • Траумель S;
  • Эргоферон;
  • Афлубин;
  • Мастодинон;
  • Энгистол;
  • Оцилококцинум;
  • Бетаргин;
  • Сертобек ПРО;
  • РЕО;
  • Вита-Супрадин Актив;
  • Декристол D3 4000 ME;
  • Декристол D3 2000 ME.

Ранее официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья сообщил о том, что необходимо знать об антибиотиках

Также мы писали о том, что в Украине пытаются ускорить введение электронного рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы.

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