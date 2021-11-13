Валериана и настойка боярышника. В ЦОЗ назвали неэффективные лекарства, которые массово покупают украинцы
В Украине в прошлом году граждане потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. В списке таких препаратов есть лекарства без доказанной или с сомнительной эффективностью.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
В ЦОЗ объяснили, что украинцы часто покупали гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. При этом сами препараты отсутствуют в современных стандартах оказания медицинской помощи. Более того, они недостаточно изучены с точки зрения безопасности. На такие препараты ушло более четверти из тех средств, которые украинцы тратят на лекарства в целом.
"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – указывается в сообщении.
Также много средств граждане Украины тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности. В частности, это биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.
В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.
Список лекарств без доказанной эффективности выглядит следующим образом:
- S-аденозин-L-метионин;
- Инозина пранобекс;
- Тилорон;
- Фенибут;
- Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
- Arginine;
- Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
- Метилэтилпиридинола сукцинат.
Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:
- Протефлазид;
- Уролесан;
- Валериана;
- Боярышника настойка;
- Цветы ромашки;
- Исла-МООС;
- Синупрет Форте;
- Простамол УНО;
- Траумель S;
- Эргоферон;
- Афлубин;
- Мастодинон;
- Энгистол;
- Оцилококцинум;
- Бетаргин;
- Сертобек ПРО;
- РЕО;
- Вита-Супрадин Актив;
- Декристол D3 4000 ME;
- Декристол D3 2000 ME.
Ранее официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья сообщил о том, что необходимо знать об антибиотиках.
Также мы писали о том, что в Украине пытаются ускорить введение электронного рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы.