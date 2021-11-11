Украинцы массово покупают неэффективные лекарства. На них уходит до четверти средств, потраченных в аптеках.

Об этом свидетельствует отчет об анализе рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы. Он подготовлен врачами и Центром противодействия коррупции.

Выводы авторов документа неутешительны: четыре из десяти приобретенных самых популярных препаратов неэффективны. Украинцы тратят деньги на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это препараты без доказанной или сомнительной эффективности, гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки.

В целом граждане от общих расходов в аптеках потратили на лекарства, эффективность которых не доказана или сомнительна, а также растительные, гомеопатические препараты и добавки:

28,93% (более 12 миллиардов гривен) - в 2018 году;

29,00% (более 13,5 миллиардов) - в 2019 году;

28,24% (более 13,7 миллиардов) - в 2020 году.

Всего расходы граждан в аптеках в 2020 году составили более 48 миллиардов, что на 2 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году и на 6 миллиардов больше, чем в 2018 году.

В 2020 году государство вдвое увеличило расходы на лекарства по сравнению с предыдущими годами: до более чем 15 миллиардов по сравнению с 7,1 и 7,6 миллиардами гривен 2018 и 2019 годов соответственно.

В отчете также говорится и о препаратах, которые не были включены в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", но благодаря агрессивной фармацевтической рекламе продвигались как средства лечения и профилактики COVID-19.

Причинами высокого спроса на неэффективные лекарства авторы считают:

сомнительные данные в инструкциях;

закрытость информации о клинических исследованиях;

агрессивная и скрытая реклама лекарств;

продажа добавок под видом лекарств;

закупки государством неэффективных лекарств;

безнаказанное распространение ложной информации о лекарствах.

В отчете сказано, что эти причины можно устранить, усовершенствовав законодательство.

Между тем в августе Владимир Зеленский подписал указ о моратории на рекламу лекарств в Украине.

а в Верховной Раде хотят ввести уголовную ответственность за продажу лекарств детям.