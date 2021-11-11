Четверть всех потраченных денег на лекарства украинцы отдают за неэффективные препараты
Украинцы массово покупают неэффективные лекарства. На них уходит до четверти средств, потраченных в аптеках.
Об этом свидетельствует отчет об анализе рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы. Он подготовлен врачами и Центром противодействия коррупции.
Выводы авторов документа неутешительны: четыре из десяти приобретенных самых популярных препаратов неэффективны. Украинцы тратят деньги на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это препараты без доказанной или сомнительной эффективности, гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки.
В целом граждане от общих расходов в аптеках потратили на лекарства, эффективность которых не доказана или сомнительна, а также растительные, гомеопатические препараты и добавки:
- 28,93% (более 12 миллиардов гривен) - в 2018 году;
- 29,00% (более 13,5 миллиардов) - в 2019 году;
- 28,24% (более 13,7 миллиардов) - в 2020 году.
Всего расходы граждан в аптеках в 2020 году составили более 48 миллиардов, что на 2 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году и на 6 миллиардов больше, чем в 2018 году.
В 2020 году государство вдвое увеличило расходы на лекарства по сравнению с предыдущими годами: до более чем 15 миллиардов по сравнению с 7,1 и 7,6 миллиардами гривен 2018 и 2019 годов соответственно.
В отчете также говорится и о препаратах, которые не были включены в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", но благодаря агрессивной фармацевтической рекламе продвигались как средства лечения и профилактики COVID-19.
Причинами высокого спроса на неэффективные лекарства авторы считают:
- сомнительные данные в инструкциях;
- закрытость информации о клинических исследованиях;
- агрессивная и скрытая реклама лекарств;
- продажа добавок под видом лекарств;
- закупки государством неэффективных лекарств;
- безнаказанное распространение ложной информации о лекарствах.
В отчете сказано, что эти причины можно устранить, усовершенствовав законодательство.
Между тем в августе Владимир Зеленский подписал указ о моратории на рекламу лекарств в Украине.
а в Верховной Раде хотят ввести уголовную ответственность за продажу лекарств детям.