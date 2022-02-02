Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде, от которой она отказалась по личным обстоятельствам. Глава государства назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.

Об этом сказано в соответствующем указе российского президента.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - сказано в документе.

Стоит отметить, что Россотрудничество - это организация, которая занимается гуманитарными проектами за рубежом. В первую очередь - в странах, которые ранее входили в состав СССР.

Напомним, в декабре прошлого года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания меры пресечения о госизмене.

Также сообщалось, что осенью прошлого года Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде, но в январе она по личным обстоятельствам отказалась от этой дипломатической миссии.