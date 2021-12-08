Бывший "прокурор" аннексированного Крыма и экс-депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, отправленная послом РФ в Кабо-Верде, будет приучать жителей этого государства к украинскому борщу.

Об этом Поклонская заявила в интервью журналу Татлер.

Также посол России в Кабо-Верде посетовала, что придется выживать без селедки.

"Украинский борщ - самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики. Селедки там нет, но мы это переживем. Зато кефаль есть. Я уже все проштудировала", - сказала Поклонская.

Поклонская также заявила, что не будет делать селфи в бикини в африканской стране, т.к. будет там представлять "всю Россию". Тем не менее она пообещала появляться на мероприятиях в красивых вечерних платьях.

"Если это какое-то вечернее мероприятие, то обязательно красивое платье, о котором пусть в хорошем смысле поговорят мужчины-политики, дипломаты. Будем действовать мягкой силой", - заявила Поклонская.

В интервью она призналась, что у нее есть спутник жизни, и, возможно, он отправится вместе с Натальей в Африку.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного мыса около побережья Африки).

Также мы писали о том, что 7 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания меры пресечения о госизмене (после того, как в сентябре Шевченковский райсуд отказал в этом).