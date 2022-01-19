Назначенная послом РФ в Кабо-Верде и обещавшая научить местное население варить украинский борщ бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская отказалась от этой дипломатической миссии по личным обстоятельствам. В МИД России уже подтвердили эту информацию.

На днях в своем Instagram Поклонская сообщила об окончании Дипломатической академии и получении диплома магистра международных отношений.

Ранее Поклонская высказывала готовность занять должность посла в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного мыса около побережья Африки). Она заявляла, что уже предварительно ознакомилась с местной кухней и обещала не делать селфи в бикини, поскольку это противоречит ее дипломатической миссии.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде.

Уже после назначения послом бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД России на тему российско-украинских отношений.

Также мы писали о том, что 7 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания меры пресечения о госизмене (после того, как в сентябре Шевченковский райсуд отказал в этом).