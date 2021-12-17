Бывший "прокурор" аннексированного Крыма и экс-депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, которую отправили работать послом РФ в Кабо-Верде, защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД России.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Диссертации называлась "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". Поклонская заявила, что данная тема ей близка и назвала ее "великолепной".

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного мыса около побережья Африки), где она будет приучать местных жителей к украинскому борщу.

В ответ на шаг российского президента министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской.

После этого дипломат ответила на угрозу Кулебы следующим образом, "я никогда не забуду, а также помню про тех, кто устроил госпереворот в Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину".

Вместе с тем, до назначения Поклонской в Кабо-Верде дипломат неоднократно говорила о своем желании стать послом России в Украине.

Между тем, недавно Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания меры пресечения о госизмене (после того, как в сентябре Шевченковский райсуд отказал в этом).