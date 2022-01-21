Главу Министерства иностранных дел Сергей Лаврова заявил, что не будет спекулировать теме, признает ли Россия "ДНР" и "ЛНР", если переговоры с США по гарантиям безопасности провалятся.

Об этом он сказал по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе пресс-конференции, которую транслирует РИА "Новости".

В ответ на соответствующий вопрос, глава МИД РФ заявил, что не будет спекулировать на этой теме. И напомнил, что нынешний статус этих территорий - это реализация Минских соглашений.

"Как видим, отрицательного ответа не прозвучало. И сегодня мы уже рассказывали, что этот вопрос будут обсуждать в Госдуме. При этом в Кремле достаточно четко дали понять, что пока относятся к этой идее скептически", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, коммунистическая партия России подготовила проект постановления о признании РФ "ЛДНР" на украинском Донбассе.

При этом ранее представители "Единой России" говорили о неприемлемости данного обращения, так как оно будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Вместе с тем, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, российский парламент рассмотрит обращение на следующей неделе.