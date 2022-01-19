В крупнейшей политической партии РФ "Единая Россия" неодобрительно отозвались об инициативе КПРФ об обращении Госдумы к президенту Владимиру Путину о признании Россией "ЛДНР".

Об этом рассказал депутат "Единой России" Константин Затулин "РИА Новости".

"Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов РФ - стратегических и долгосрочных", - сказал Затулин.

По его словам, это идет вразрез с российской подписью под минскими соглашениями и потому является препятствием для признания формального "ДНР" и "ЛНР".

"Признание официальное на государственном уровне означает выход из минских соглашений, и именно это причина, почему до сих пор такого признания не было", - заявил Затулин.

Таким образом, судя по всему верна версия, что инициатива КПРФ об обращении Госдумы к Путину о признании Россией "ЛДНР" это оппозиционный пиар коммунистов, а не согласованная с Кремлем акция.

Напомним, в Госдуму РФ депутаты внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину "О необходимости признания ДНР и ЛНР".

Также сообщалось, что данный документ подготовила Коммунистическая партия России.