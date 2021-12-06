Напряженность в Украине можно снять, застраховавшись от "помыслов Киева" силовым методом решить проблему Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Так, в Кремле считают, что снять напряжённость в Украине можно будет только мирным путём.

"Снять напряжённость в Украине можно одним путём, только застраховавшись от помыслов решить проблему Донбасса силовым методом", — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков также рассказал о том, что Владимир Путин относится с большим интересом к возможным предложениям Байдена в отношении ситуации на Украине.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряжённость", — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема. По словам Пескова, обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.

Также "Страна" писала, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".